» الأهلي يكشف موعد مشاركة رمضان صبحي في المباريات

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تأهيل

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي لاعب الفريق، واقتراب من إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللاعب في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ للاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزًا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.

 

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