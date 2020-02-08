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فنانة شهيرة تصدم الجميع بإعلان إصابتها بالسرطان

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زفاف جماعي

6 ألاف

صدمت الفنانة الكويتية الشهيرة "جواهر"، متابعيها بإعلان إصابتها بمرض السرطان، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

ونشر حساب "هيئة المشاهير" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً من حساب الممثلة الكويتية جواهر على "سناب شات"، وفي إحدهاه تطلب من الله الشفاء، وأن يكتب اسمها مع المتعافين من المرض.

وعلى صورةٍ أُخرى التقطتها جواهر، من داخل غرفتها بالمستشفى حيث ترقد، كتبت: "يأتي بها الله.. إن الله لطيف خبير".

وتفاعل مع إعلانها مئات المتابعين والنشطاء والفنانين، داعين لها بالشفاء العاجل وأن تعود أفضل مما كانت، مشددين على ضرورة تحديها للمرض وعدم الاستسلام له.


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