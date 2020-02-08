» بالفيديو.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر

08 فبراير 2020 - 11:10 ص

بالرغم من الارتفاع في درجات الحرارة الأيام الماضية والتي شهدتها البلاد يومي الأربعاء والخميس الماضي، إلا أن الأرصاد الجوية حذرت من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة مع تساقط للأمطار في السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هناك حالة من عدم الاستقرار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن هناك توقعات بأن يكون هناك انخفاض يصل إلى 15 درجة مئوية نهار لتشهد البلاد طقسًا باردًا في النهار وشديدة البرودة في ساعات الليل حتى الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أنه ليس هناك تكاثف للشبورة المائية في الساعات الأولي من النهار لأن هناك نشاط قوي للرياح ما يثير الأمطار والأتربة، كما سيكون هناك اضطراب شديدة في حركة الملاحة البحرية علي البحرين الأحمر والمتوسط، وخاصة البحر المتوسط حيث يصل ارتفاع الأمواج إلي 4 أمتار ناصحة بوقف أي حركة ملاحة بحرية في البحر المتوسط.