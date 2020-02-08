"لا تأكل هذا الطعام".. السبب الحقيقي لانتشار كورونا بالصين

08 فبراير 2020 - 10:45 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن السبب الحقيقي لانتشار فيروس كورونا بالصين، مؤكدًا أن العالم كله يعاني من حالة رعب شديدة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.



وعرض أديب مقطع فيديو لعدد من الصينيين وهم يتناولون شوربة "الخفاش"، حيث يشير العلماء إلى أنها السبب في انتشار هذا الفيروس.

وأضاف " أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن فيروس "كورونا "هو فيروس متحور، حيث إنه حتى هذه اللحظة لم يتعرف التعرف على تكوينه .



وتابع: "بكرة الأسواق العالمية هتفتح متوقع أن يبقي فيه تأثير لهذا الفيروس، المشكلة تكمن أن كمية بشر كبيرة في مكان ضيق بينتشر بينهم الوباء، كما أنه ينتقل من إنسان إلى أخر".