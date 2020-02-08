عائلة محمد صلاح تستقبل "كيان" بـ"عقيقة"

08 فبراير 2020 - 09:40 ص

رزق لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بمولودة جديدة أطلق عليها اسم "كيان" وأعلنت أسرته أن فور عودته ستقوم بعمل عقيقة لأهل قرية نجريج بمركز بسيون مسقط رأسه، يحضرها الأهل والأقارب والأصدقاء.

وحرصت أسرة محمد صلاح عن عدم الإفصاح عن نوع المولودة حتى ولادتها، إلا أن بعض الشائعات قد تسربت بأنها فتاة.

وولدت الطفلة في مستشفى بإنجلترا بوجود أسرة زوجته "والدتها وشقيقتها" معها للاطمئنان عليها ومتابعتها ورعاية المولودة في الأيام الأولى.

جدير بالذكر أن محمد صلاح مواليد 1992 من مدينة نجريج في محافظة الغربية، وهو لاعب في المنتخب المصري ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نادي ليفربول.