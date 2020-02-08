مدرب صن داونز يفجر مفاجأة جديدة عن مباراته مع الأهلي

08 فبراير 2020 - 06:10 ص

أكد بيتسو موسيماني - المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب افريقي - أن مباراته المقبلة مع النادي الأهلي لن تكون سهلة .



وقال "موسيماني" في تصريحات لبرنامج "الماتش" : الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الأخيرة ستصعب من المواجهة .



وأضاف: نعم فزنا على الأهلي بخماسية لكن هذا الأمر لن يتكرر أبدًا .. الأهلي سوف يلعب على تدارك الأخطاء .



وتابع: الأهلي لم يخسر بخماسية لكي يتكرر الأمر مرة أخرى .. هذه مباراة للتاريخ ولن تتأتى من جديد .



