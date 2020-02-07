رياح شديدة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقسا مائلا للبرودة نهاراً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء رياحا نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ورياحا نشطة مثيرة للأتربة مع طقس غائم على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

ويشهد طقس الغد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، متوسطة مع شبورة صباحاً على الوجه البحري، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى 3.8 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1،8 إلى 2،3 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى

القاهرة «10- 16».

الإسكندرية «11- 16».

قنا «9- 19».

الأقصر «8- 20».



أسوان «12- 20».