» نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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قرعة

المصريون

كاس اسبانيا

أجريت اليوم الجمعة قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن النتائج التالية:

نادي أتليتك بيلباو يواجه نظيره نادي غرناطة، بينما أوقعت نادي ريال سوسييداد في ملاقاة ميرانديس، مفاجأة البطولة حتى الآن.

ومن المقرر أن يقام دور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء 12 فبراير، بينما تقام مباراة العودة يوم 4 مارس القادم.

يذكر أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة قد ودعا البطولة أمس في مفاجأة مدوية، على يد كل من ريال سوسييداد وأتليتك بيلباو على الترتيب، فيما صعد ميرانديس على حساب نادي فياريال، وغرناطة على حساب نادي فالنسيا حامل لقب النسخة السابقة.


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