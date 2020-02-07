» حقيقة انتقال «ميسي» إلى مانشستر سيتي

07 فبراير 2020 - 04:46 م

نفى الإسباني بيب جوراديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب فريق برشلونة إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وترددت في الساعات الماضية، إحتمالية مغادرة ميسي لمعقل "الكامب نو" بعد الخلاف العصيب الذي وقع بين أفضل لاعب في العالم مع إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة والتي شهدت تراشق بالتصريحات بينهما خلال هذا الاسبوع.

وخرجت عدد من التقارير التي أكدت رحيل ميسي عن برشلونة بالصيف المقبل في حالة رفضه تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، نظراً للبند الموجود بعقده الحالي، والذي يسمح له بالرحيل لأي نادي بالمجان في حالة عدم شعوره بالراحة.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:" لا يمكنني الحديث عن أحد لاعبي الفرق الأخرى، ميسي لا يزال لاعبًا في برشلونة، وأتوقع إنهاء مسيرته واعتزاله معهم".

وانتقل جوارديولا للحديث عن الأرجنتيني سيرجو أجويرو الذي فاز اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير الماضي.. قائلًا:" هو أحد أفضل اللاعبين في إنجلترا، ورغم كم الأصابات التي عاني منها إلا أنه دائمًا يكون على قمة اللاعبين الكبار".

وأشار جوارديولا، أنه لا يعلم مدى فرص لاعبه رحيم سترلينج من اللحاق بمواجهة ريال مدريد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا بأن اللاعب يعاني من مشكلة في أوتار الركبة ستبعده لأسابيع عن المشاركة مع السيتي.

وعن مستوى مانشستر سيتي في الموسم الحالي:" في الفترة الماضية، الجميع كان يقول أن فريقنا لا يمكن إيقافه، علينا تضييق فارق النقاط مع ليفربول، ولا أعلم ما سيحدث في المستقبل".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق وست هام يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ26 من منافسات البريميرليج.