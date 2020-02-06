نائبة تطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء

06 فبراير 2020 - 06:57 م

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والصناعة، بشأن تخفيض أسعار الطاقة لا سيما الكهرباء لجذب الاستثمار في المجال الصناعى.





وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، إن الصناعة المصرية هي عماد الاقتصاد المصرى، وتلقى قبولا واهتماما من القيادة السياسية، فالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطى الصناعة المصرية أولوية ضمن اهتمامات الدولة المصرية، لكن لا تزال تعاني الصناعة المصرية من مشكلات متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.





وأكد أنه تشهد الصناعة العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة لا سيما الكهرباء، فنجد أن أسعار الكهرباء في المصانع أعلى من المعدلات الدولية، وهناك دولا عديدة خاصة على المستوى العربي والأفريقي تنخفض فيها أسعار الكهرباء للمصانع بشكل ملحوظ مقارنة بمصر.





وأوضحت على سبيل المثال أن تعريفة الكهرباء للمصانع في مصر 7 سنت وهو أعلى من المعدلات في الدول الأخرى، فطبقا لأحدث الدراسات، نجد أنه في حين الجزائر 2.1 سنت، وإثيوبيا 3.6 سنت، وتركيا 3.5، وغير ذلك الكثير".



