«مدبولي» يتابع جهود توطين صناعة السكك الحديدية والمترو

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رئيس الوزراء

وزير النقل

مدبولى

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لمتابعة جهود توطين صناعة السكك الحديدية والمترو فى مصر.
وخلال الاجتماع، طرح وزير النقل تفاصيل عرض قدمته شركة بومبارديه العالمية تبدي خلاله استعدادها لبدء إنتاج خط المُونوريل الذى سيتم تنفيذه للربط بين إمبابة ومدينة 6 أكتوبر، في مصنع على أرض مصر، تقوم الشركة بإنشائه لإنتاج كل مستلزمات السكة الحديد، والمترو، لافتاً إلى أن الشركة أعربت عن تطلعها للشراكة مع القطاع الخاص المصري، في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يسعى لتغطية الاحتياجات المصرية، وايجاد أسواق للتصدير للبلدان الإفريقية.

وأضاف وزير النقل، أن هذا المصنع ـ حال تنفيذه ـ سيُمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة السكك الحديدية المُتطورة في مصر، مشيراً إلى أنه يجري بحث إمكانية إقامة المصنع ضمن إطار المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لاستثمار المزايا النسبية والإمكانات التي ستوفرها المنطقة للمشاريع التي تضمها.

وشهد الاجتماع طرح مُقترح لإنشاء شركة تتولى تنفيذ هذا المصنع، وأن تكون الشراكة بين شركة بومبارديه العالمية، وشركات قطاع خاص مصرية، وبمشاركة الصندوق السيادي كذلك، وأوضح الوزير أن شركة بومبارديه العالمية، لديها شراكة مع شركات صينية تصنع القطار السريع وغيره من المكونات المرتبطة بهذه الصناعة.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه في غضون شهور، سيكون لدينا 4 ملايين م2 من الأراضي الصناعية الجاهزة في شرق بورسعيد، ونعملُ حالياً على استهداف الصناعات المطلوبة لاستقطابها، وكذا جذب كبار المصنعين والشركات العالمية، مشيرا إلى ترحيبه بإقامة هذا المصنع بشرق بورسعيد، حيث سيمثل إضافة للمنطقة.


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