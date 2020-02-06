بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

06 فبراير 2020 - 04:58 م

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث أكد أنها ستقام في موعدها وأنه لا توجد نية لتعديل التوقيت.



وقال الاتحاد في بيان، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها وليس هناك أي نية لتعديل موعد هذه المواجهة.





مون المقرر أن يواجه الأهلي الزمالك يوم 24 من شهر فبراير الجاري إلا أن أنباءً تواترت حول تأجيل هذه المباراة.





وأفاد البيان، بأنه لا توجد أي نية لدى اتحاد الكرة لتأجيل المباراة مرة أخرى، خاصة أن هذه المباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر البطولة.





وأضاف أن تأجيل المباراة في المرة الأولى تسبب في ارتباك لجدول بطولة الدوري وأثر بالسلب على ارتباطات الأندية على الصعيد المحلي والقاري.



