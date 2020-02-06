في مكتبه.. النائب العام يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68

06 فبراير 2020 - 04:51 م

استقبل وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، اليوم الخميس، بمقر وزارة الداخلية، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ويرافقه وفد من أعضاء النيابة العامة لتقديم التهنئة للوزير ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68.









وأعرب خلال اللقاء المستشار النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني لتحقيق الأمن، مؤكداً أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها، وأن رجال الشرطة يبذلون في سبيل ذلك جهوداً جبارة تستحق التقدير، ولم يتوانوا عن تقديم الغالي والنفيس لبقاء مصر شامخة عزيزة.









وأشار الصاوي، إلى أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تُجسد معاني العطاء والانتماء في سبيل رفعة الوطن.







