» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها

كشفت ابنة الفنانة رانيا يوسف، نانسي، بأنها تهتم بحسابات والدتها على مواقع التواصل، موضحة أنها تأخذ رأيها في الأعمال التي تقدمها.

وقالت نانسي في لقاء مع برنامج " et بالعربي"، عن أن والدتها تأخذ رأيها أيضا في الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حسابها على "إنستجرام".

وأضافت "نانسي" إنها أحيانا هي من تنشر الصور بنفسها، حتى أنها تفكر في أن تدير حساب والدتها أغلب الوقت.

وأكدت أن علاقتها بوالدتها هي علاقة صداقة فهي أقرب واحدة لها، وتشاركها كل شيء تفعله.