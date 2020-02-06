  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسي

موسى: محدش يسافر تركيا.. السبب صادم

صورة من الواقعة

"بتشرب سجاير".. مديرة "أيتام العاشر" تكشف سر ضربها للفتاة

عبد الرحمن الراشد: الإخوان وراء أزمة " نتنياهو والبرهان"

عبد الرحمن الراشد: الإخوان وراء أزمة " نتنياهو والبرهان"

السيسي

قراران جمهوريان جديدان للرئيس السيسي

نانسي بيلوسي

بيلوسي عن خطاب ترامب بالبرلمان الأمريكي:"خطاب قذر"

طائرة إسرائيلية

السودان يسمح لإسرائيل بعبور مجاله الجوي

الإعلامية هند النعساني

إعلامية: عندنا مصيبة وقنابل موقوتة في بيوتنا

دهس 14 جنديا إسرائيليا في القدس

دهس 14 جنديا إسرائيليا في القدس

الاهلى وبيراميدز

أهم مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

السادات

ما علاقة فريد الأطرش.. سر ينشر لأول مرة عن السادات

بالفيديو..

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها

الصفحة الأخيرة

ابنة رانيا يوسف
ابنة رانيا يوسف
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف تثير ضجة من برج خليفة بدبي

#

ابنة أصالة تثير الجدل بتعليق عن طلاقها:«قاومت الخيانة»

#

رانيا يوسف تثير الجدل بـ رقم 13.. ما السر؟

#

رانيا يوسف تثير الجدل بقرارها عن الزواج

مواقع التواصل

رانيا يوسف

حسابات

ابنة رانيا يوسف

كشفت ابنة الفنانة رانيا يوسف، نانسي، بأنها تهتم بحسابات والدتها على مواقع التواصل، موضحة أنها تأخذ رأيها في الأعمال التي تقدمها.

وقالت نانسي في لقاء مع برنامج " et بالعربي"، عن أن والدتها تأخذ رأيها أيضا في الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حسابها على "إنستجرام".

وأضافت "نانسي" إنها أحيانا هي من تنشر الصور بنفسها، حتى أنها تفكر في أن تدير حساب والدتها أغلب الوقت.

وأكدت أن علاقتها بوالدتها هي علاقة صداقة فهي أقرب واحدة لها، وتشاركها كل شيء تفعله.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها
» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية
» شاهد.. صادم انفجار سيارة داخل محطة وقود
» الأهلى ضيف تقيل على بيراميدز بالدفاع الجوى
» بـ جيب قصيرة..صافنياز تشعل مواقع التواصل
» شاهد .. موقف محرج لتامر حسني في السعودية بسبب الرجل العملاق
» "بترجعي تلبسي عريان" .. هجوم ناري على ريم البارودي
» ضربة عائلية مؤلمة لمؤمن زكريا
» زوجة رامي عياش: ننعي إليكم المأسوف على شبابه
» أغرب 10 حيوانات تملكها ملكة بريطانيا في مزرعتها
» أول تعليق من أحمد مرتضى على مواجهة الزمالك والترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم