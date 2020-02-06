» شاهد.. صادم انفجار سيارة داخل محطة وقود

06 فبراير 2020 - 10:19 ص

انفجرت إحدى السيارات، داخل محطة للوقود أثناء تزويد السيارة بالبنزين ورصدت الكاميرات لحظة انفجارها بشكل صادم بالقرب من صندوق الوقود لكنه لحسن الحظ لم ينفجر.

وخلال توقف السيارة بالمكان فجأة انفجرت وتطايرت أجزاؤها في الهواء كما يحدث في الأفلام.

وقع الحادث بسبب انفجار أسطوانة الغاز الموجودة في صندوق السيارة، ولم ينتج عن الحادث وقوع أي خسائر بشرية.

ولحسن الحظ لم تشتعل محطة الوقود فقد تفككت السيارة فقط في الانفجار ولم تشتعل.