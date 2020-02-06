إعلامية: عندنا مصيبة وقنابل موقوتة في بيوتنا

06 فبراير 2020 - 10:07 ص

حذرت الإعلامية هند النعساني، من خطورة الأكياس البلاستيكية، قائلة: "قنابل موقوتة في بيوتنا، كل البيوت المصرية تستخدم الأكياس البلاستيكية، ودي مصيبة كارثة كبيرة".



وأضافت "هند"، خلال برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الكثيرين لا يدركون حجم خطورة الأكياس البلاستيكية حتى على الهواء الذي نتنفسه.



وتابعت: "أن الدولة تعمل على توفير بدائل للأكياس البلاستيكية للمواطن مثل الأكياس المصنوعة من القطن وهى البديل المقترح للأكياس البلاستيكية، لافتة حيث يستغرق الكيس البلاستيك مئات السنوات للتحلل.

