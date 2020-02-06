مفاجأة .. عن تصدير مصر كمامات للصين

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الوزراء

صدى البلد

أحمد موسى

فجر المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مفاجأة مدوية بشأن إنتاج الكمامات و تصدرها للصين، قائلا : "مش كمامات مصر اللي هتحل أزمة الصين ، إحنا أرسلنا هدية من الكمامات للشعب الصيني لكن الكمامات الحالية الموجودة في مصر تكفي احتياجانا ولا مبرر لحالة الذعر".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، بأن إجمالي الإنتاج المحلي لمصر من الكمامات سنويا يبلغ 60 مليون كمامةً، وأن إنتاج الصين اليومي من الكمامات 20 مليون كمامة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن مصر لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا وأن الوضع مستقر، موجها سؤاله للشعب المصري، "ليه تمشي في الشارع بكمامة ولم نسجل أي إصابات، التكالب على شراء الكمامات غير مبررة".

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