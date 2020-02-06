انفعال فايق بسبب سخرية مسئول صن داونز من الأهلي: صورة صادمة

06 فبراير 2020 - 06:33 ص

انفعل الإعلامي إبراهيم فايق بسبب الضحكة الساخرة التي ظهرت على وجه مسئولي صن داونز بعد وقوعهم مع الأهلي في قرعة دوري أبطال أفريقيا.



و نشر فايق صورة لمسئولي صن داونز أثناء ضحكهم ، وعلق عليها قائلا.: عجباني اللقطة.. مستفزة بالقدر اللي يحفزك.. تضايق بالقدر اللي يخليك تخرج كل اللي عندك.. صادمة جدا بس مهمة بالنسبة لك.. علشان تعلم خصمك لما يقع بعد كده في نصيبك يظهر مزيد من التقدير والجدية والحذر والرغبة في عدم مقابلتك مجددا.

