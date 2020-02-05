» أول تعليق من أحمد مرتضى على مواجهة الزمالك والترجي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه كان متوقعا وقوع الفريق الأبيض أمام ماميلودي صن داونز في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ووقوع الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات إعلامية أدلى بها مساء اليوم الأربعاء إن الزمالك سيواجه الترجي 3 مرات وهذه تعتبر فرصة جيدة وأن يكون التوفيق لصالح الفارس الأبيض في المباريات الثلاث ، مضيفا أن مواجهة فريق باب سويقة تعد نهائي مبكر.

وأضاف: "الأندية الثمانية التي تأهلت لربع النهائي أبطال سابقين وأتمنى أن ننافس على لقب البطولة".

وأتم: "الزمالك قادر على الفوز بالبطولة فهو فريق كبير ولديه جماهير عريضة".

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي من دوري الأبطال عن مواجهة الزمالك أمام الترجي الرياضي التونسي، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب على ملعب الأوليمبي برادس أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس.