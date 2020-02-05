» الآن.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية برابط مباشر

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أحمد سالم

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ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2019– 2020.

حيث اعتمد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية ، والتي بلغت نسبة النجاح 81.4%.

بينما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الأول "أمل" للصم للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 بنسبة نجاح بلغت 95.8%.

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لمدرسة "النور" للمكفوفين 100%.

كما اعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي "القسم المهني" بنسبة نجاح بلغت 99.4%.

يمكنكم الآن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي بالشرقية من خلال الضغط هنا

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