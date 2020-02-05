منة عرفة.. من البراءة للإثارة

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منة عرفة
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الفن

منة عرفة

التمثيل

منه عرفه

كانت منة عرفة حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب عدة أخبار انتشرت حولها تحدثت عن علاقاتها العاطفية وزواجها.

موهبة صاعدة

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي حققته في سن صغيرة، حيث بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "السندريلا" عام 2005، إلا أن انتقادات توجه إليها حاليًا بعدم تمكنها من لفت الانتباه إلا بالإثارة.


ولدت "منة" عام 1999 بالقاهرة، واكتسبت شهرة واسعة  من خلال ظهورها في أغنية "أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لتاكل الجو" مع الفنان أحمد حلمي بفيلم "مطب صناعي".

عشرات الأعمال

وشاركت في أكثر من 13 فيلما سينمائيًا منها "ظرف صحي" و"جيران السعد" و"تتح"، كذلك ساهمت في أعمال درامية عدة تخطت 11 عملًا منها "ولاد الطيب مرزوق وإيتو" والكابوس" و"سرايا عابدين" و"نفيسة" و"القاصرات".

ورغم مشاركاتها الكثيرة إلا أنها لم تترك بصمة لدى الجمهور على عكس ما كان في بداية ظهورها، واقتصر الاهتمام بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إثارة الجدل من خلال "الشو".

الملابس والصور

وجاء الاهتمام مؤخرًا من خلال ملابسها وصورها المثيرة والتي كان ىخرها الظهور بـ"البكيني"، بالإضافة إلى اللقاءات التلفزيونية فوصل الأمر بخروج شائعة عن زواجها وحملها وولادتها لطفلة، وهو ما ثبت عدم صحته.

وتلجأ "عرفة" دائمًا لمواقع التواصل، في حالة تشبه من لديه عدد كبير من المتابعين لتبرز حياتها اليومية، مع مشاركة "على غزلان" الذي تردد اسمه بقوة خلال الفترة الأخيرة.


وانتشرت شائعات تحدثت ع خطوبتهما مع وجود صور تجمعهما دون نفي أو إثبات للعلاقة، كما تم تسريب صورة لـ"منة عرفة" وهي تدخن السجائر وترتدي ملابس البحر.

مع كل هذا تتوجه الانتقادات لـ"منة عرفة" بضرورة التركيز في مجال الفن والتميز فيه وعدم الانسياق وراء إثارة الجدل.

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