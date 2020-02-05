بث مباشر.. قرعة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

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يقدم موقع المصريون، لقرائه الكرام، بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لقرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، والذي يشارك فيها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
شاهد البث..

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