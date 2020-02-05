مفاجأة.. نادية لطفي ستدفن بجوار هذه الفنانة

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نادية لطفي
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أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة نادية لطفي، بمسجد مستشفى المعادى، بحضور عدد كبير من نحوم الفن، والتي رحلت أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقد شيع أحمد البشارى نجل الفنانة نادية لطفى، جثمان والدته بمسجد مستشفى المعادى، ومن المقرر دفن جثمان الراحلة بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يدفن الجثمان بجوار مدفن الفنانة الراحلة ماجدة.

وحرض عدد كبير من نجوم الفن، على حضور جنازة نادية لطفي، على رأسهم، ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وبوسى شلبى وغادة نافع، وفيفى عيده، وعبد العزيز مخيون، ومجدي أحمد على وسمير صبري ومحمد أبو داوود والأب بطرس دانيال، إضافة إلى الدكتور أشرف زكى والذي كان من أوائل الحضور.

يشيع جثمان الراحلة نادية لطفي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء بعد غد الخميس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

كانت النجمة الكبيرة نادية لطفى قد عانت منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية ودخلت على أثرها مستشفى المعادى، حتى ساءت حالتها أكثر ودخلت العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي، لتستمر على هذا الوضع ما يقرب من أسبوعين قبل أن تفارق الحياة.

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