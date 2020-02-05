القصة الكاملة.. أبو الرهبان فى مصر 85 عامًا في القفار والبراري

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قال الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافى القبطى الأُرثوذكس إن مصر تتقدم في عالم المعرفة منذ فجر التاريخ.

وأضاف في مقال له نشرته المصري اليوم بعنوان "أول راهب فى العالم" أننا قبل أيام قليلة، احتفلنا بذكرى رحيل القديس المِصري "أنبا أنطونيوس"،  أب جميع الرهبان فى العالم.

وتابع قائلاً: الأنبا أنطونيوس أول راهب مسيحى فى العالم، وكان قبطيًا من صعيد مصر، والذي ولد في سنة 250م، فى بلدة " قِمن العروس" بمحافظة بنى سويف، من أسرة ثرية.

وأوضح أنه فى سن الثامنة عشرة، مات والداه وتركاه هو وأخته، فصار منذ وفاتهما كثير التفكير فى أمر زوال العالم.

وأشار الأنبا إرميا في حديثه عن الأنبا أنطونيوس ذات مرة، ولم يكن قد تخطى العشرين بعد، ذهب إلى الكنيسة، وفى أثناء قراءة الإنجيل رن فى قلبه صدى كلمات السيد المسيح: " إن أردتَ أن تكون كاملا، فاذهب وبِع أملاكك وأعطِ الفقراء، فيكون لك كَنز فى السماء، وتعالَ اتبعنى".

واستطرد في حديثه : وعلى الفور أعلم أخته برغبته، وبعزمه بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء، فوافقته هى الأخرى وباعا كلاهما كل ما لديهما، واحتفظ هو بقليل من المال من أجل أخته.

 وعن رهبانيته يقول :  وبعد قليل ترك العالم ومضى إلى البرية من أجل التعبد والصلاة، بعد أن أودع أخته فى بيت للعذارى.

وأوضح أن الأنبا أنطونيوس عاش حياة التوحد والزهد والصلاة خمسة وثمانين عاما فى القفار والبرارى، ليصير بحياته أبا للرهبان ومؤسسا للحركة الرهبانية، لا فى مِصر وحدها، بل العالم بأسره.

كما صار للأنبا أنطونيوس آلاف من التلاميذ والأبناء، وأمست سيرته سراجا مرشدا إلى حياة الرهبنة والزهد للعالم أجمع.


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