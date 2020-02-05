بعد خيانة الأولى.. جزائريون لمحرز:احذر الزوجة الثانية

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محرز وزوجته
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رياض محرز

محرز

ريتا جوهال

انفصال محرز عن زوجته

سيطر خبر انفصال اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، من زوجته البريطانية الجنسية والهندية الأصل ريتا جوهال بعد خيانتها له، على المواقع والصحف المحلية والأجنبية، فهي تعد صدمة بالنسبة لجمهور "محرز" العربي ومحبيه.

من جانبها، نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن مصادر مقربة من اللاعب، أكدت أن محرز طلق زوجته ريتا، البريطانية الجنسية والهندية الأصل، وهو الآن يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

وزعمت الصحيفة، أن تايلور البالغة 22 عامًا، والتي كانت مرتبطة سابقًا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

وادعت الصحيفة أن تايلور دعمت محرز خلال مشاركته مع فريقه الأربعاء الماضي في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخرا وهما يغادران أحد الملاهي الليلية.

في المقابل، أثار خبر انفصال "محرز" من زوجته بعد خيانتها له، غضب الجمهور الجزائري، الذي كان يعارض علاقة محرز بـ ريتا، وذلك بعد تصرفات الأخيرة غير مناسبة مع مجتمعنا الشرقي، إلا أن ما يتداول عن علاقته الجديدة بـ"تايلور"، يجعل البعض يعتقد بأن جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قد يسقط مجددًا في نفس "المطب".

فيرى الجمهور الجزائري أن علاقة محرز بالفتاة الإنجليزية وخروجهما سويًا في الأيام الأخيرة، قد يثمر لاحقًا بزواج وارتباط أسري، وهو ما يرفضه الجماهير الجزائرية بشدة، بل البعض منهم حذر "محرز" من السقوط في نفس الحفرة مرة ثانية.

ويشار إلى أن محرز طلق ريتا في محكمة مدينة مانشستر، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق، وكان "محرز" عقد قرانه على ريتا جوهال، في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين.

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