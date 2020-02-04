رئيس جامعة طنطا يعلق على حظر النقاب

انتشرت أخبار خلال الساعات الأخيرة عن حظر ارتداء النقاب في جامعة طنطا، خاصة بعد قراري حظره في جامعة القاهرة وعين شمس.

كما تداول خبر على المواقع الإلكترونية، بعنوان: «رئيس جامعة طنطا: لن نحظر النقاب بالحرم .. و 2 من عضوات هيئة التدريس منتقبات».

ومن جانبه رد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، على الخبر المنشور قائلا بأن الجامعة بالكامل لا يوجد بها سوى اثنين منتقبات وهذا لا يستدعي إصدار قرار.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الجامعة بها 4700 عضو هيئة تدريس، ومنهم اثنين فقط منتقبات.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن قرار حظر النقاب ليس قانوني، بل قرار من جامعات مستقلة، لافتا أن المنتقبات فى جامعة طنطا لا يمثلن سوى 1 في الـ 1000.

ولفت إلى أن هناك زي معين لأعضاء هيئة التدريس، وهناك أفراد أمن يكشفون عن شخصية كل من يدخل الجامعة، مشيرًا إلى أن قرار منع أي عضو بهيئة التدريس عن ممارسة عمله يرجع لقرارات مجلس إدارة الجامعة.