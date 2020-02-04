الدوري التونسي.. النجم الساحلي يتعادل إيجابيًا مع الصفاقسي

04 فبراير 2020 - 06:50 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء النجم الساحلي أمام ضيفه الصفاقسي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

وتقدم النجم، الذي خسر 3 مباريات من آخر 4 في الدوري، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 19 عن طريق حمزة لحمر قبل أن يدرك الصفاقسي التعادل بتسديدة رائعة لأيمن الحرزي في الدقيقة 30.

واستمر النجم، سادسا في ترتيب الدوري التونسي ورفع رصيده إلى 19 نقطة مبتعدا بـ15 نقطة عن الترجي المتصدر

وينتظر النجم قرعة ربع نهائي الأبطال يوم الأربعاء في القاهرة للتعرف على منافسه، سيلعب ضد الزمالك أو الرجاء أو الوداد المغربي.