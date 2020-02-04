تفاصيل إصابة نجم برشلونة ومدة غيابه

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المصريون

عثمان ديمبلي

كشف الجهاز الطبي لفريق برشلونة الإسباني تفاصيل إصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي تعرض لها، أمس، خلال مران الفريق الكتالوني.

وكتب نادي برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن عثمان ديمبلي يعاني من تمزق كامل للوتر القريب من عضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.

وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي سيغيب عن برشلونة لمدة 4 أشهر.

وشارك عثمان ديمبلي مع برشلونة في 3 مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

يذكر أن فريق برشلونة يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد46 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 49 نقطة.


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