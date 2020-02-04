شاهد.. آخر ظهور لـ نادية لطفي قبل رحيلها

رحلت الفنانة الكبيرة نادية لطفى، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، ولكنها توفيت صباح اليوم .

وفي آخر ظهور لها، احتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها الذى يصادف أيضًا يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة.

ونشرت إلهام شاهين مقع فيديو من كواليس زيارتها فى المستشفى موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة وبخير وصحة يارب".