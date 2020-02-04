رغم إبعاده عن الأضواء.. معلومات لا تعرفها عن ابن نادية لطفي

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علا خطاب

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مطروح

النيل للأخبار

خالد شعيب

على مدار مسيرتها الفنية، لم يظهر ابن الفنانة نادية لطفي، إلا مرات قليلة معها، فهو ابتعد عن الوسط الفني، فيما أعتقد البعض أن الفنانة الرالة هي من أبعدته عن مجال عملها.

ولدى الفنانة نادية لطفي، الذي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ابن واحد يدعى "أحمد"، من زوجها الأول الضابط البحري عادل البشاري، ثم تزوجت مرتين ولكن لم يدم الزواج طويلا.

والتقطت عدسات المصورين له صورًا في طفولته وآخرى في شبابه، وأحدث ظهور كان عام 2017 خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ80، وهو ابنها الوحيد ويعمل في مجال المصارف .

وتداول منذ فترة على مواقع التواصل الاتماعي صورة نادرة للفنانة نادية لطفي، بنجلها الوحيد أحمد، وكان يحملها في لقطة طريفة، وسط فرحة كبيرة منها .

وفي سياق متصل، أعلن الحساب الرسمى للنجمة نادية لطفى على فيس بوك الشهر الماضي، عن وفاة زوجة ابنها، وكتب: "انتقلت إلى رحمه الله تعالى دينا أباظة حرم أحمد البشارى نجل الفنانة القديرة السيدة  نادية لطفي"

كانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، عقب نقلها غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.






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