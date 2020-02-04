  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القدس

الاتحاد الأوروبي يصدم إسرائيل بهذا القرار

نادية لطفي تعود للعناية المركزة من جديد

أسرار عن نادية لطفي.. سميت على اسم راهبة ووقفت في وجه شارون

مرتضي منصور في المؤتمر

مرتضى منصور يتراجع عن هذا القرار

ارشيف

بعد خيانتها.. "محرز" ينفصل عن زوجته

توفيق عكاشة

الحياة تستبعد "عكاشة" من تقديم برنامجه

الشرطة السعودية

بعد ضجة.. القبض على متحرش بمنتقبة في السعودية

الفنانة نادية لطفي

وزيرة الثقافة : نادية لطفي صنعت جزءا من التاريخ

هانى أبوريدة

"كاف" يختار "أبوريدة" أفضل رئيس اتحاد كرة

نادية لطفي

في أول تصريح.. ماذا قال نقيب الممثلين عن تشييع جثمان نادية لطفي

هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎

إسرائيل تبدأ تنفيذ "صفقة القرن" بهدم منازل الأغوار

كواليس مران الأهلى استعدادا لـ "بيراميدز"

الرياضة

الاهلى
الاهلى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل بشأن مباراة بيراميدز أمام الأهلى

#

اختبار طبى لـ"الشناوى" قبل مران الأهلى

#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لـ "بنى سويف"

#

كواليس مران الأهلى الأخير

الاهلى

كهربا

مران

بطولة

دورى ابطال

انتظم نجما الأهلى الحارس شريف إكرامى ومحمود عبد المنعم كهربا فى تدريبات الفريق بملعب التتش بالجزيرة.

واعتمد السويسرى "فايلر" على "كهربا" فى تنفيذ بعض الجمل الفنية برفقة باقى عناصر الهجوم.

وشارك النيجيرى جونيور أجاى، بعد تعافيه من نزلة البرد القوية التى لحقت به مؤخرًا وحرمته من المشاركة فى التدريبات.

وأدى أحمد فتحى تدريبات بدنية على هامش المران لاستمرار معاناته من إصابته بالكاحل، فيما أدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة، بينما خاض حراس المرمى مران قوى تحت قيادة ميشيل يانكون، اعتمد على تدريبات الكرة والتمرير وبعض الجوانب فنية للحراس.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء سعودي جديد ضد مواطني 5 دول أفريقية
» إنشاء مدينة إعلامية في الرياض بالسعودية
» الصحة : المنوفية تحتل المرتبة الثانية في الاشتباه بهذا المرض
» "مصر تحمى أبناءها".. ترند يتصدر "تويتر"
» القرض بالربا جدل ثائر.. والإفتاء تحسم الأمر: له كفارة
» حكم حمل السلاح بدون ترخيص.. الإفتاء ترد
» المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية
» وابل رصاص يقتل سيدتين ويغلق "تكساس"
» غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل برفقة حفيدتها
» هايدي موسى ضمن أجمل 100 امرأة في العالم..لهذا السبب
» دراسة حديثة: تناول الدجاج واللحوم بهذه الطريقة يؤدي إلى الوفاة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة