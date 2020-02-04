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غدًا قطع المياه عن هذه المناطق

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قطع المياه عن هذه المناطق
قطع المياه عن هذه المناطق
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متابعات- أمينة عبد العال

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بالتزامن مع أعمال تطوير كباري مصر الجديدة، وتحويل مسار خط المياه قطر ألف م3 بشارع فريد سميكة، سيتم قطع المياه عن العديد من المناطق المرتبطة بالمكان لمدة 12 ساعة، حسبما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأعلنت الشركة في البيان الذي أصدرته عن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها وهي "عين شمس – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصري ومتفرعاته – منطقة عزب النخل الشرقية – منطقة الهايكستب" .

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المعلن عنها، لافتة إلي سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المذكورة وفي حالة الحاجة إليها يتم الاتصال علي الخط الساخن 125.

جدير بالذكر أنه سيتم قطع المياه منذ الساعة 9 صباحا غد الأربعاء 5 فبراير وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم.

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