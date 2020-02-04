ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة بالإسكندرية

04 فبراير 2020 - 02:29 م

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مُكبرة على الأسواق لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري والتأكد من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر بدائرة قسم شرطة محرم بك، والتحفظ على 460 عبوة سكر ناقصة الوزن وطن و350 طن سكر مجهولة المصدر.

وفي دائرة قسم شرطة الدخيلة، جرى التحفظ على 1.200 طن مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر، و3600 عبوة صابون معدة للبيع غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع غير مرخص.

وفي دائرة قسم شرطة ثان الرمل، جرى ضبط 2.400 طن جبن فاسدة لتغير خواصها الطبيعية، و2.500 طن ملح سياحات مستلزمات إنتاج جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبطت الحملة 13 طنًا من زيوت محركات السيارات والشحومات السابق استخدامها داخل المصنع المشار إليه، وذلك قبل طرحها في الأسواق.