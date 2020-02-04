» القرض بالربا جدل ثائر.. والإفتاء تحسم الأمر: له كفارة

04 فبراير 2020 - 01:34 م

حكم القرض بالربا وهل له كفارة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له على صفحة دار الإفتاء المصرية.

وقال عثمان، ردًا علي السائل: "إن كفارة القرض بالربا هى الاستغفار والتوبة، وإن كنت أخذت مال بزيادة ترد له هذه الزيادة.

و أوضح أن هناك فرقًا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.

وأضاف أن القرض إذا أخذه الإنسان لغير مشروع ولغير حاجة ضرورية فهذا خطأ وعليه أن يستغفر ربه ويتوب اليه ولا يفعل هذا مرةً أخرى.