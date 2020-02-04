بعد خيانتها.. "محرز" ينفصل عن زوجته

04 فبراير 2020 - 01:29 م

انفصل اللاعب ونجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز، عن زوجته البريطانية الجنسية والهندية الأصل ريتا جوهال بعد خيانتها له، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الصحيفة زعمت بأن اللاعب يواعد فتاة أخرى وتدعى تايلور، وهى ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد.

الفتاة "تايلور" تبلغ من العمر 22 عاما، وكانت ترتبط بزميل محرز في صفوف مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، إلا أنها رفضت تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

وكان "محرز" عقد قرانه على "ريتا أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين.