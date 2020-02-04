غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل برفقة حفيدتها

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق، جدلاً واسعًا، بعد نشر مقطع فيديو لها مع حفيدتها بمناسبة عيد ميلادها، وظهرت غادة عبد الرازق برفقة حفيدتها وتهنئها بعيد ميلادها معلقة: "كل سنة وانتى طيب يا روح قلب جوجو".

ولاقي الفيديو ردود فعل واسعة بين متابعىها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: أحلى جدة فى العالم لحد دلوقتى مش مصدقة إنك تيتا, شبهك بالظبط.

يذكر الفنانة غادة عبد الرازق تستكمل تصوير مشاهد فيلمها الجديد حفلة 9 والتى تجسد فيه شخصية تدعى روز.

وتدور أحداث فيلم "حفلة 9" في إطار غامض ومشوق حول وجود جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث طوال الفيلم لمعرفة حقيقة القاتل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.