وزيرة الصحة ترد على ارتدائها كمامة بشكل خاطئ

04 فبراير 2020 - 12:34 م

ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ما تداول لها وهي ترتدي الكمامة بشكل غير صحيح، قائلة: "هذه الصورة التقطت قبل وصول السيارة بساعتين، وكنا ننفذ نموذج محاكاة".

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قائلة: "لا يجب الالتفات كثيرًا لأشياء لا تعني شيئا في السياق العام".

وتابعت: "إحنا استقبلنا طائرة المصريين العائدين من الصين بمطار العلمين ونفذنا عملية الحجر الصحي، حيث تم إجلاء السيدات الحوامل في سيارات مجهزة"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مستشفى على أعلى مستوى في مطروح لاستقبال المصريين العائدين.