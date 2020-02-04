أسما منير: مش هتكلم في الدين أو السياسة تاني

04 فبراير 2020 - 11:36 ص

أكدت أسما شريف منير، أن هناك أشخاصا هاجموها فى الأزمة التي طالتها عقب حديثها في إحدى حلقات برنامجها عن الشيخ الشعراوي، قائلة: "كتير هاجموني، لكن لم أكن أقصد الإساءة للشيخ الشعراوي".

وأضافت أسما شريف منير خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أنها بعد أزمة الشعراوي تعلمت أنها لا تتحدث فى الدين أو السياسة مرة أخر نظرًا للهجوم الشديد الذي واجهته من الكثيرين، معقبة: "مش هتكلم في الدين أو السياسة تاني".

وتابعت: "لم أستطيع مواجهة الهجوم الذي وجه لي بعد قضية الشعراوي وأغلقت الفيس بوك كرد فعل طبيعي يفعله أي شخص يشعر بهجوم شديد له عبر السوشيال ميديا".

وأشارت إلى أنها أعتذرت كثيرا للمتابعين على السوشيال ميديا بعد قضية الشعراوي، مضيفة أنها بكت كثيرا بعد ذلك الهجوم.