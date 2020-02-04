» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات المحلية والدولية بمختلف ملاعب العالم.
"المصريون" تستعرض أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.
الدوري المصرى
الجونة X وادي دجلة - 05:00 - أون سبورت.
طلائع الجيش X نادي مصر - 07:30 - أون سبورت.
كأس الاتحاد الإنجليزي
ليفربول X شروزبري تاون - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس الإنجليزية 11.
كأس ألمانيا
فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند - 09:45 مساءً.
كأس ملك إسبانيا
غرناطة X فالنسيا - 10:00 مساءً - السعودية الرياضية 3.
الدوري الفرنسي
موناكو X أنجيه - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
نانت X باريس سان جيرمان - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
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