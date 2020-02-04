زرع جينات الإيدز في كورونا

04 فبراير 2020 - 10:21 ص

تعمل بعض الدراسات العلمية الحديثة المتعلقة بفيروس كورونا حاليا على تصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بالفيروس، بهدف تقليل خوف البشر من انتشاره.

مجلة فوربس الأمريكية كشفت في تقرير لها، أن هناك بعض المفاهيم غير الصحيحة حول الفيروس، منها أنه لا يعتبر الأسرع انتشارا، منوهة أن فيروس الحصبة أسرع انتشارا من كورونا، منوهة أن الأنفلونزا العادية تقتل عشرات الآلاف سنويا في الولايات المتحدة.

وحول ما أشيع عن وجود دراسة تثبت أن بعض الأجزاء الجينية من فيروس الإيدز داخل التكوين البروتيني لفيروس كورونا قالت المجلة إنه "أمر مبالغ فيه".

وأوضحت المجلة أن ما ثبت هو أن الفيروس قادر على تطوير نفسه، لذلك يمكن أن تتشابه جيناته مع جينات فيروسات أخرى، لكن ذلك لا يعني أن مكونات الإيدز زرعت فيه.

وبحسب المجلة فإن نسبة الوفيات من كورونا بلغت 2%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأوبئة أخرى مثل الإيبولا، الذي بلغت نسبة وفياته 50%.