"كورونا" يهدد عرش "أبل" عالميا

04 فبراير 2020 - 09:19 ص

على غير المتوقع، فلم يقتصر تأثير فيروس كورونا على صحة سكان العالم، بل امتد ليضرب المنتجات العالمية، وعلى رأسها إنتاج هواتف أبل، التي ستواجه "ضربة حقيقية" بسبب الوباء المتفشي.

وأوقفت شركة "فوكس كون" التايوانية، التي تصنع هواتف آيفون حول العالم، جميع عملياتها الصناعية تقريبا في الصين، حتى العاشر من فبراير على الأقل، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مصدر مقرب من الشركة المصنعة، إن "فوكس كون" ضاعفت إنتاج مصانعها في الهند وفيتنام والمكسيك، لمواصلة إنتاج هواتف آيفون بنفس الوتيرة المطلوبة في السوق.

وقال المصدر إن إغلاق المصانع إلى ما بعد العاشر من فبراير، قد يعطل شحنات شركة فوكس كون، مما سيؤثر بشكل سلبي على المصانع بمدينة تشنجتشو في مقاطعة هينان، حيث توجد مصانع آيفون الرئيسية.