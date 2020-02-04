الجنيه يستقر أمام الدولار في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

04 فبراير 2020 - 08:56 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

و سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 فبراير حالة من الاستقرار ليسجل هذا الرقم 15.81 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه.