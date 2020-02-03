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أحمد موسى: "كفاية بوس وأهم حاجة النظافة"

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بعدم إثارة الذعر على الخلفية انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وقال موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «وارد الإصابة بنزلات برد خاصة أننا في فصل الشتاء».
وتابع «الأهم النظافة وكفاية بوس الفترة الحالية، الأطباء في جميع الأنحاء ينصحون بتجنب القبلات»، معلقا «معندناش كورونا في مصر».

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