تعليق غير متوقع من "آبي أحمد" بشأن الانتهاء من سد النهضة

03 فبراير 2020 - 09:53 م

كشف مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن تصريحات جديدة للأخير، فيما يتعلق بسد النهضة الكبير.

وذكر المكتب أنه خلال زيارة "أبي أحمد" لـ"سد النهضة"، طالب بالإسراع في تنفيذ المشروع .

ونقلت عنه قوله إن التأخير في الإنجاز الذي حدث بسبب سوء الإدارة، قد اتخذت الحكومة التدابير اللازمة خلال العام الماضي لمعالجته، بحسب "روسيا اليوم".

كما شجع رئيس وزراء إثيوبيا المتعاقدين على العمل بتناغم في تسريع التقدم ووضع علامات بارزة لتوليد الطاقة في وقت مبكر.

وأعرب أبي أحمد عن التزامه بالاستخدام العادل للمياه دون أي نوايا سيئة لدول المصب.