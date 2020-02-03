جروس» يعلن قائمة أهلي جدة المشاركة في دوري أبطال آسيا

03 فبراير 2020 - 08:33 م

أعلن الجهاز الفني لفريق أهلي جدة السعودي بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة فريقه المشاركة في بطولة دورى أبطال آسيا موسم 2020.

وجاءت قائمة أهلى جدة المشاركة في دوري أبطال آسيا موسم 2020:

حراسة المرمى : محمد العويس،ياسر المسيليم، باسم العطا الله، محمد الربيعي.

خط الدفاع : يزيد البكر، عبدالله حسون، سعيد المولد، محمد بصاص، محمد الخبراني، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، حسين عبدالغني.

خط الوسط : نوح موسي، يوسف الحربي، علي حسن الأسمري، محمد المجحد، حسين المقهوي، عبدالرحمن غريب، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، سلمان مؤشر .

خط الهجوم : مازن ابو شرارة، دجانيني تافاريس، مهند عسيري، عمر السومة.

والجدير بالذكر أن نادى أهلى جدة تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على استقلال دوشنبه طاجيكستاني بنتيجة هدف دون رد.