الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

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احتجاز مصريين

احتجزت السلطات الصينية مصريين اثنين، كان من المقرر عودتهم من الصين على متن الطائرة المصرية، وذلك بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

صرح بذلك وزير الطيران المدني، محمد منار، موضحًا أن السلطات رفضت صعودهم إلى الطائرة.

وقال منار في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر أمس، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما دفع السلطات الصينية لرفض سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، فقد يكونوا مصابين بإنفلونزا عادية، لكنها رفضت لمزيد من الاحتياط".

وتابع وزير الطيران: "المطارات في انتظار الركاب لنقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داع للقلق بشأن عزلهم، فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء، حتى الوسائل الترفيهية".

وأوضح منار أنّ طاقم العمل داخل الطائرة مدرّب على كيفية التعامل مع الركاب، كما أنّهم يرتدون ملابس مناسبة للمهمة، ويوجد 6 أطباء على متن الطائرة يستطيعون التعامل مع الركاب حال وجود أي اشتباه في الإصابة بالكورونا.

ولفت وزير الطيران إلى وجود تنسيق شامل بين وزارته ووزارة الصحة، من خلال وجود أطباء الحجر الصحي في جميع المطارات للتعامل مع أي راكب مصري أو صيني أو من جنسية أخرى، يكون مرّ على أي دولة بها حالات مصابة بالوباء، للتأكد من حالته الصحية قبل دخوله للبلاد.

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