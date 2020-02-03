الصور الأولى للمصريين العائدين من الصين

وصلت الطائرة المصرية المخصصة لإجلاء أكثر من 300 مصرى بمدينة ووهان إلى مطار العلمين تمهيدا لنقلهم إلى منطقة العزل الصحى المخصصة لهم من جانب وزارة الصحة، وذلك لمدة 14 يوما لمتابعة حالتهم الصحية.

وأجرت الأجهزة الطبية حملات تعقيم لحقائب المصريين القادمين من الصين قبل نزولهم من الطائرة، كما تم توزيع كارت تعريف شخصى لكل شخص على الطائرة يحمل كافة المعلومات الخاصة به، وذلك لسهولة متابعة حالته خلال ايام العزل الصحى.

وأقلعت الطائرة المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد وعلى متنها أكثر من 300 طالب مصرى من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

ووفرت السلطات المصرية طاقما طبيا من الطب الوقائى رافق المصريين على متن الطائرة، فيما ردد المصريون هتافات "تحيا مصر"، معربين عن فرحتهم بقرار الرئيس بإجلائهم من تلك المدينة.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإجراءات الوقائية بمطار العلمين لاستقبال الطائرة والتي تقل المصريين العائدين من الصين.





