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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ «بجنود» بالجيش الثانى الميدانى

الحياة السياسية

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المحرر العسكرى

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الجيش

الثاني

اركان حرب

الميداني

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" ذو جانبين والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.

وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع عرضا لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة.

واستخدمت العناصر المشاركة فى المشروع نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوى وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوى.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى، مشيدًا بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية الاهتمام بالمستوى الفكرى والتكتيكى للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، وفي نهاية المشروع طالبهم بالحفاظ على الاستعداد القتالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات  والروح المعنوية العالية.

كما ناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة المشاركين فى المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.



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