أمين المعلمين: الكلام ده على مسئوليتي الخاصة

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اتهم محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، جماعة الإخوان بأنها قامت في 2011 بتزوير كبير في النقابة لصالح جماعتهم.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون أي"، أن الإخوان رفضوا تسليم نقابة المعلمين للحارس القضائي، وقاموا بضربه وسحله داخل النقابة، وبعد ذلك حاولوا رشوته براتب كبير، ولكنه رفض".

وتابع: "الإخوان استخدمت مقر النقابة لإيواء القادمين من المحافظات للحشد في اعتصامات رابعة العدوية، وكانوا يقوموا بتخزين السلاح داخل مقر النقابة العامة للمعلمين، مستغلين قربها من ميدان التحرير معقبًا: "أقول هذا الكلام على مسئوليتي الشخصية".

وأكمل قائلاً: "الإخوان قاموا بالحصول على أموال من النقابة للإنفاق على الحملة الرئاسة لمحمد مرسي، واعتصامات الإخوان، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يعطون شيكًا بـ10 آلاف جنيه لأي مصاب في رابعة العدوية، بالرغم من أنه غير معلم.

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