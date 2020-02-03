  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي: الإخوان عايزين يدمرونا وتصفيتهم حلال

ارشيف

فضحية جنسية تهز الرياضة الفرنسية

من الحادث

شاهد.. حادث مروع لأكثر من 50 سيارة في السعودية

اعتقال صينية

سحل وضرب.. اعتقال صينية بسبب كورونا يشعل مواقع التواصل

فيس بوك

مفاجأة.. "فيس بوك" يحارب "كورونا"

المذيعة مروة ميمي

"مكنش هزار".. مفاجأة تقلب الموازين في مقتل نجل مذيعة النهار

وزير التسامح الاماراتي

وزير التسامح الإماراتي: الإسلام دين يحترم الفكر والعقل

نقابة المعلمين المستقلة

أمين المعلمين: الكلام ده على مسئوليتي الخاصة

السيارات

تصل إلى 40 ألفا.. انخفاض أسعار 14 سيارة

أم كلثوم

أم كلثوم تتحدى إسرائيل وتغنى النشيد القومي على ضوء الشموع

تفوق جديد لـ صلاح على نجوم العالم

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح يتفوق على ميسي في هذا الأمر المثير

#

إنجاز جديد لـ"صلاح" يتفوق به على نجوم العالم

#

"صلاح" ينافس زعماء ونجوم العالم على «شخصية العام»

#

محمد صلاح يدخل منافسة قوية مع "آبي أحمد"

ام كلثوم

كوكب الشرق

ذكرى وفاة أم كلثوم

والله زمان يا سلاحي

احتل اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي المركز الثاني، من حيث عدد الأهداف التي سجلها اللاعب على أرض فريقه في الدوريات الخمس الكبرى، في الفترة منذ صيف 2017 حتى الآن وفق إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

فمنذ انضمام اللاعب إلى ليفربول في صيف عام 2017، أصبح إحدى ظواهر الدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل أهداف مرتفع للغاية وأرقام قياسية عدة في فترة قصيرة نسبيًا.

وسجل صلاح 44 هدفًا على ملعب "آنفيلد" خلال الفترة المذكورة، ليتقاسم المركز الثاني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويأتي "مو" و"ليفا" بعد أسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي سجل 51 هدفًا في معقل الفريق الكتالوني، لكنهما يتفوقان على كريستيانو رونالدو صاحب الـ42 هدفا في "سانتياجو بيرنابيو" عندما كان يلعب لريال مدريد الإسباني، ثم في "يوفنتوس ستاديم" مع العملاق الإيطالي.

وسجل صلاح 14 هدفًا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، يحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة، بالشراكة مع بيير إيميريك أوبامياج مهاجم أرسنال، وداني إنغز لاعب ساوثامبتون، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

لكن يبقى اللاعب المصري أكثر من سجل على ملعبه هذا الموسم أيضا، برصيد 12 هدفًا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

سجال العلماء

فراج إسماعيل

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية والتجارة والصناعة توقعان 31 «اتفاق تسوية»
» تعرف على بنود الميثاق الأخلاقي لجامعة القاهرة
» طلب غريب يجبر مدافع بيراميدز على السير حافيًا
» الإنتاج الحربي يواجه «سيد البلد» بالسلام
» العناية الإلهية تنقذ مواطنًا من الموت بعد طعنه بسكين
» «ابنة مخرج شهير».. معلومات لا تعرفها عن منال سلامة
» "مبسوطة بخبر موتى".. هكذا ردت منال سلامة على شائعة وفاتها
» اختبار طبي لـ"جوكر" الأهلى
» إنبي يستضيف المقاولون باستاد بتروسبروت
» مدرب المنتخب: هاني أبو ريدة خدعنا ووضعنا في وجه المدفع
» طارق سليمان يفجر مفاجأةت مدوية عن قيد نجل شوبير في قائمة الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني